عاجل.. مدبولي: نحتاج 73 ألف فصل جديد لسد فجوة التعليم وزيادة السكان

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إن مصر استطاعت سد الفجوة الخاصة بالتعليم والناتجة عن الزيادة السكانية حيث تم إنشاء 280 ألف فصل منذ عام 1995 وحتى اليوم، ومنهم 76 ألف فصل خلال الـ5 سنوات الماضية، ولكن مازالت هناك فجوة 73 ألف فصل، ونتيجة لذلك نجد مشاهد الفصول متكدسة بالطلاب.

وأضاف مدبولي خلال حفل افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، عدد من المشروعات لوزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم بالأسكندرية أن مصر في سباق لإنشاء منشآت لحل مشكلة الزيادة السكانية وتوفير فصول دراسية وتأهيل معلمين وتعيينهم، وتوفير الاحتياجات الأساسية للطلاب بالمدارس ويجدوا مقاعد في المدرسة.

وتابع مدبولي أن بلد متقدم مثل ألمانيا تعمل فقط على رفع كفاءة الطلاب ورفع جودة التعليم والإبداع والوصول لأعلى مستوى من الخدمات، مشيرا إلى أن التعليم العالي كان يواجه تحديا في إنخفاض الانفاق على البحث العلمي والتطوير وعدم القدرة على استيعاب الوافدين وترتيب مصر في المؤشر العالمي للإبتكار كان 108 من 230 دولة في عام 2013 وكان جامعة واحدة من الجامعات المصرية دخلت في التصنيفات هذه الفترة".

"دخلنا في تحديات تستنزف موارد الدولة، ولكن تم وضع الرؤية لتحسين مستوى التعليم على مدار الـ6 سنوات الماضية".

الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا هي جامعة بحثية حكومية مصرية ذات طبيعة خاصة، مملوكة بالكامل للحكومة المصرية، وتم توقيع الاتفاقية الثنائية لإنشاء الجامعة بين حكومتي مصر واليابان في مارس 2009، حيث بدأت الدراسة في مرحلة الدراسات العليا في 8 برامج هندسية في فبراير 2010، وتخرج نحو 263 طالب ماجستير ودكتوراه في الجامعة حتى الآن، يعمل معظمهم كأعضاء هيئة تدريس في الجامعات الحكومية والمراكز البحثية المصرية.

وتعتمد سياسة الجامعة على الاستفادة من النموذج الياباني في "التعلم النشط المبني على التجريب والابتكار" والذي يعتمد على البحث العلمي والتطبيق العملي ومنهجية حل المشاكل؛ وتنفرد الجامعة بتخصصات أكاديمية بينية متفاعلة مع القطاعات الصناعية والإنتاجية والخدمية، وهي جامعة بحثية من الطراز الأول حسب المعايير العالمية.

وتم توقيع بروتوكول إنشاء المرحلة الأولى لحرم الجامعة في مدينة برج العرب الجديدة في 14/5/2016 بمبلغ 1.25 مليار جنيه، كما تم توقيع بروتوكول المرحلة الثانية في 21/8/2017 بمبلغ 3.75 مليار جنيه؛ هذا وتبلغ نسب التنفيذ في كل من المرحلة الأولى والثانية 100%، وقد بدأت الدراسة بالفعل في الحرم الرئيسي للجامعة في سبتمبر 2019.