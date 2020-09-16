التعليم: 12 مليون طالب سجلوا بـ"إدمودو" بعد أسبوعين من إطلاقها

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ العام الدراسي الذي حدث به فيروس كورونا، شهد الاستفادة من منجزات الفترة الماضية، ولولاه لما استطاعت مصر الوقوف لمواجهة الجائحة، موضحا أنّ الطلاب حتى الصف الثاني الابتدائي لم يحتاجوا لامتحانات لطبيعة النظام التعليمي الجديد.

وأضاف شوقي، خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشروعات لوزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم بالإسكندرية، أنّ طلاب المرحلة الثانوية جرى امتحانهم عن طريق التابلت في المنزل، بينما امتحانات الثانوية العامة كانت ملحمة اشتركت بها كل أجهزة الدولة، وتمّت بسلام، رغم التشكيك الذي صاحب الامتحانات.

وأوضح أنّ تعليم طلاب بداية من الصف الثالث الابتدائي وحتى المرحلة الإعدادية إعداد بحوث، وطريقة تقييم مختلفة ومنصات جديدة، لافتا إلى أنّ عدد من دخل منصة "إدمودو" بعد أسبوعين، كان 12 مليون طالب، ومليون من أولياء الأمور من كل فئات المجتمع.