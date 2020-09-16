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التعليم: مش هنطبع كتب للثانوية العامة والمناهج هتبقى رقمية

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محمد عزالدين
12:08 م | الأربعاء 16 سبتمبر 2020
وزير التربية والتعليم

وزير التربية والتعليم

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ الوزارة لن تطبع كتابا واحدا للثانوية العامة هذا العام، وسيكون المنهج رقميا، موضحا أنّ الوزارة بدأت بناء منصة لنظام إدارة التعلم، تكون المصدر الرئيسي، والدول المحيطة ترغب في الحصول عليها لأهميتها خاصة مع أزمة كورونا.

وأضاف شوقي، خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشروعات لوزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم بالإسكندرية، أنّ هناك مركز ثان، وهو المركز القومي للامتحانات، فضلا عن بنوك أسئلة للصفوا الأول والثاني والثالث الثانوي، على أن يتم الاعتماد عليها في الامتحانات المقبلة.

وتابع الوزير: "أي امتحان في المرحلة الثانوية دلوقتي بنمتحن مليون و800 ألف طالب مع بعض في 7 أو 8 مواد، فإحنا بنتكلم عن ملايين الامتحانات، وخلال أزمة كورونا عملنا 10.5 مليون امتحان إلكتروني، وصلحناهم في فترة كورونا بس".

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