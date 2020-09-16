طارق شوقي: عدد الطلاب الذين التحقوا بالتعليم الفني هذا العام أكثر من التعليم العام

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن التعليم الفني بنفس أهمية أو أكثر من التعليم العام، وأن هذا العام دخل مدارس التعليم الفني بعد المرحلة الإعدادية عدد أكبر بكثير من الذين التحقوا بالتعليم العام.

وأضاف "شوقي" خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي عدد من المشروعات لوزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم بالإسكندرية، أن الصورة المجتمعية للتعليم الفني أخذه في التحسن، وأن البراند الجديد الخاص بالتكنولوجيا التطبيقية والشراكة بيننا وبين الصناعة أحدث طفرة كبيرة للغاية.

وتابع، أنه يتم عمل هيئة جودة للتعليم الفني بمعايير عالمية لكي نرتقي به أكثر لكي يستطيع الطلاب الذين يتخرجوا منه العمل في الخارج، وأن هناك أكاديمية للمعلمين الخاصين بالتعليم الفني بإشراف ألماني.