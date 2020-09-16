إعداد كوادر مؤهلة لسوق العمل.. معلومات عن جامعة القاهرة الجديدة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنَّ الدولة استثمرت نحو 100 مليار جنيه مناصفة بين التعليم ما قبل الجامعي والتعليم العالي منذ عام 2014، لسد الفجوة التعليمية ورفع جودة مستوى التعليم، ولعل من أبرز الجامعات الجديدة، الجامعات التكنوبوجية ، القاهرة الجديدة التكنولوجية و الدلتا و بني سويف.

وتعد الجامعة القاهرة التكنولوجية الجديدة، بمثابة استحداث مسار جديد متكامل للتعليم والتدريب التطبيقي والتكنولوجي، ومواز لمسار التعليم الأكاديمي، يحصل خريجو على درجات جامعية في مراحل الدبلوم فوق المتوسط والبكالوريوس والدراسات العليا.

وتعمل الجامعة تطبيق التكنولوجيا واستغلالها لما فيه صالح المجتمع، وتأهيل الخريجين من التعليم الثانوي العام والفني لتلبية احتياجات سوق العمل من الموارد البشرية التقنية والتكنولوجية اللازمة لمتطلبات خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة، ودعم الصورة المجتمعية لهذا النوع من التعليم.

معلومات عن جامعة القاهرة التكنولوجية الجديدة

وفي النقاط التالية.. تستعرض "الوطن"، أبرز المعلومات عن جامعة القاهرة التكنولوجية الجديدة:

- توفير تعليم تكنولوجي يقدم خدمات تعليمية وتدريبية متكاملة ذات جودة مناظرة لنظم الجودة العالمية وبما يسمح بإعداد خريج قادر على المنافسة في أسواق العمل المحلية والإقليمية والعالمية.

- إعداد كوادر تتوافر لديهم القدرة على الاستمرار في التعلم والتحول المرن بين التخصصات الفرعية، إضافة الى إمكانية الالتحاق بسوق العمل والعودة إلى الدراسة بعد تلقي التدريب والممارسة العملية المناسبة.

- التطوير المستمر للمناهج والخطط الدراسية لجميع المراحل والمستويات الدراسية فيما يتعلق بالتعليم التكنولوجي لمواكبة التطورات السريعة في جميع الميادين.

- تطوير علاقات الجامعات التكنولوجية العلمية والثقافية مع الجامعات والمؤسسات العلمية العربية والعالمية، من أجل تعزيز التعاون العلمي وتبادل الخبرات، وبما يضمن المساهمة في تحقيق الأهداف التنموية.

- تقديم المساعدة الفنية والمشورة الإدارية في مجال التعليم الفنى والتدريب.

- البرامج التي بدأت الدراسة بها

(تكنولوجيا المعلومات، والطاقة الجديدة والمتجددة، والاوتوترونكس، والميكاترونكس).

-البرامج المقترح تنفيذها في السنوات المقبلة

تشمل: تكنولوجيا تشغيل وصيانة أنظمة ومحطات الطاقة، وتكنولوجيا تشغيل وصيانة أنظمة التحكم والمراقبة، وتكنولوجيا تشغيل وصيانة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، وتكنولوجيا تشغيل وصيانة الأنظمة الكهربية، وتكنولوجيا تشغيل وصيانة الأجهزة الإلكترونية، وتكنولوجيا تشغيل وصيانة نظم الاتصالات، وتكنولوجيا تشغيل وصيانة الأجهزة والآلات الدقيقة، وتكنولوجيا تشغيل وصيانة معدات الغزل والنسيج، وتكنولوجيا الصناعات المعدنية، وتكنولوجيا صناعة الملابس الجاهزة، وتكنولوجيا الصناعات الكيميائية، وتكنولوجيا الصناعات الغذائية.

- نظام القبول جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية:

· تقبل الجامعات التكنولوجية طلاب الثانوية العامة بنسبة 20٪ من إجمالي عدد المقبولين، وطلاب الدبلوم نظام الثلاث سنوات أو ما يعادلها، ونظام الخمس سنوات أو ما يعادلها، وخريجي المعاهد المتوسطة بنسبة 80٪ من إجمالي عدد المقبولين، لجميع المتقدمين اختبارات قبول.

· هناك اختبارات للقبول لجميع المتقدمين، تتكون من 3 أجزاء، جزء لقياس مهارات اللغة الإنجليزية، وجزء لقياس مهارات الحاسب الآلي، وجزء للمعلومات العامة في الرياضيات، وتبلغ مدة الاختبار ساعة ونصف، ويبلغ عدد الأسئلة 50 سؤالاً اختياريًّا من بين متعدد، ويشترط الحصول على نسبة 60٪ من الدرجة النهائية.

· مدة الدراسة أربع سنوات (2+2) تتيح للطالب بعد أول عامين الحصول علي دبلوم مهنى فوق المتوسط، والخروج لسوق العمل، أو استكمال العامين للحصول على درجة البكالوريوس المهني في التكنولوجيا.

-الدرجات العلمية التى تمنحها الجامعة:

تمنح جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية الدرجات العلمية الآتية:

- الدبلوم العالي المهني في التكنولوجيا بالتخصص.

- البكالوريوس المهنية في التكنولوجيا بالتخصص.

- الماجستير المهني في التكنولوجيا بالتخصص.

- الدكتوراة المهنية في التكنولوجيا بالتخصص.

- البرامج الدراسية بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية:

البرامج الدراسية المفعلة:

- طاقة جديدة ومتجددة.

- ميكاترونكس.

- أوتوترونكس.

البرامج الدراسية الجاري اعتمادها:

- تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية

-البرامج الدراسية الجاري إعدادها:

· تكنولوجيا الانتاج والخدمات البترولية.

· تكنولوجيا صيانة وتشغيل القطارات.

· تكنولوجيا التصنيع.

· أكواترونكس.

· تكنولوجيا الفندقة والضيافة.

المعامل الموجودة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية:

- معمل الكهرباء والإلكترونيات.

- معمل الإلكترونيات.

- معمل كمبيوتر.

- معمل فيزياء.

- معمل نيوماتيك وهيدروليك.

- معمل حساسات وقياسات.

- معمل CNC.

- معمل طاقة جديدة ومتجددة.

- معمل ميكاترونكس.

المعامل الجاري إعدادها والمطروحة للشراء:

- معمل مواد واختباراتها.

- معمل PLC.

-- معمل كهرباء و الكترونيات السيارات.

- معمل ثرموديناميكا.

- معمل سيارات.

-معمل IOT.

- معمل ميكانيكا موائع وآلات توربينية.

- معمل الات كهربية.

- معمل قياسات كهربية.

- معمل تركيب وصيانة خلايا شمسية.

- ماكينة قطع بالليزر.

- ماكينه قطع بالسلك.

- ماكينة قطع بالمياه.

- CNC معمل (فريزة مجهزة بالكمبيوتر).

- معمل اكواترونكس.

أعداد الطلاب بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية:

- برنامج الأوتوترونكس: ويضم 56 طالبًا.

- برنامج الميكاترونكس: ويضم 80 طالبًا.

- برنامج تكنولوجيا المعلومات: ويضم 46 طالبًا.

- برنامج الطاقة الجديدة والمتجددة: ويضم 71 طالبًا.