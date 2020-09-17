طقس اليوم الخميس 17/9/2020 في مصر والدول العربية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّه من المتوقع أن يسود غدا الخميس طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء نهارا وارتفاع نسب الرطوبة يعمل على زيادة الإحساس بالحرارة على القاهرة والوجه البحري.

الطقس في مصر

وأضافت الهيئة، أنّ الرياح معتدلة على السواحل الشمالية تنشط أحيانا على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، ونشطة علي جنوب سيناء ومن المتوقع سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر بنسبة سقوط (30%؜) ، مع التحذير من الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري.

وبالنسبة لحالة الملاحة البحرية، ففي البحر المتوسط يكون ارتفاع الموج خفيف إلى معتدل من متر إلى 1.75 متر وتكون الرياح شمالية غربية، وفي البحر الأحمر يكون ارتفاع الموج معتدل إلى مضطرب من 1.75 متر إلى مترين وربع.

الطقس في السعودية

وطبقا للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية ، فأنه لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسيرو الباحة تمتد الى مرتفعات مكة المكرمة ، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة على أجزاء من شمال ووسط المملكة، كذلك على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وعن حالة البحر الأحمر فتكون الرياح السطحية غربية إلي شمالية غربية بسرعة 18-42 كم / ساعة ، ويكون ارتفاع الموج من متر إلي متر ونصف ، أما بالنسبة لحالة الخليج العربي فتكون الرياح السطحية جنوبية شرقية إلي جنوبية غربية بسرعة 12-32 كم / ساعة ، ويكون ارتفاع الموج من نصف متر إلي متر ونصف .

الطقس في الكويت

وطبقا لإدارة الأرصاد الجوية الكويتية بدولة الكويت ، فيكون الطقس حار و رطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 -28 كم/ساعة ، وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج - ارتفاع الموج: 1 - 4 قدم وذلك نهارا .

أما ليلا فيكون الطقس مائل للحرارة يعتدل تدريجيا والرياح جنوبية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 28 كم/ساعة وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج - ارتفاع الموج: 1-3 قدم .