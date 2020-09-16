محافظ جنوب سيناء يجتمع بالمجموعة الاقتصادية لمناقشة المشروعات الجديدة

عقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اجتماعًا موسعًا، اليوم، مع المجموعة الاقتصادية بالمحافظة، لاستعراض مرحلة الطرح والتعاقد لمشروعات الربع الأول من الخطة الاستثمارية الجديدة، في إطار المتابعة المالية المستمرة للمشروعات الجارية على أرض المحافظة، وتذليل العقبات التي قد تعيق التنفيذ.

واستعرض المحافظ مشروعات الربع الأول من الخطة الاستثمارية ، ومراحل الطرح والتعاقد بها، وعلى رأسها مشروعات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والكهرباء، وبعض المعدات والسيارات في قطاع الدفاع المدني، وموقف الصيانة الدورية للسيارات والمركبات على مستوى مدن المحافظة.

حضر الاجتماع اللواء محمود عيسى، مفوض المحافظ للمشروعات والتنمية، ومديرو الإدارات المالية، وعدد من مديري المديريات المعنية.