صرف 700 ألف جنيه من الإعانة السنوية لمراكز الشباب بالقليوبية

وافق اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، على صرف المرحلة الأولى من الإعانات السنوية لمراكز الشباب المقدرة بنحو ٧٠٠ ألف جنيه، لتوزيعها على مراكز شباب المدن والقرى، وبعض الأندية الرياضية، والمناطق والهيئات الشبابية بالمحافظة.

تهدف خطة الدعم إلى تطوير العمل بمراكز الشباب وفقًا لرؤية التطوير التي وضعتها وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، لتطوير الأنشطة أو التطوير الإنشائي لخلق جيل جديد من الشباب المبدع في شتى المجالات الرياضية والفنية والثقافية .