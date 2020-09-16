بالمزمار البلدي ..مرشحا مستقبل وطن يحتفلان بفوزهما في الشيوخ بالمنوفية

أعلنت لجنة انتخابات مجلس الشيوخ، فوز محمود فريد محمود شرارة، وهشام علي أحمد الحاج علي، مرشحا حزب مستقبل وطن بمحافظة المنوفية في جولة الإعادة، فيما خسر الدكتور حسن الخولي، المرشح المستقل، والمهندس صلاح عبدالمعبود، مرشح حزب النور.

وسادت حالة من الفرح بعد إعلان النتيجة بشكل رسمي، وسط احتفال مؤيدي المرشح محمود فريد شرارة بالمزمار والطبل البلدي، بينما احتفل هشام الحاج علي وسط محبيه الذين حملوه علي الأعناق.

فيما توجه الدكتور حسن الخولي، المرشح المستقل الخاسر، بالشكر لجموع المواطنين في محافظة المنوفية لدعمه في الانتخابات قائلاً: "تجربتي في انتخابات مجلس الشيوخ أفادتني وعرفت أشياء لم أعرفها وأنا في الخمسين من عمري، ومحبة الناس لا تقدر بملايين الدنيا" .