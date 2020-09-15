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محمود مسلم

رئيس جامعة المنوفية يتفقد التجهيزات النهائية لمعهد تكنولوجيا المعلومات

كتب:

إبراهيم الديهي
06:15 ص | الثلاثاء 15 سبتمبر 2020
رئيس الجامعه يتفقد المعهد

رئيس الجامعه يتفقد المعهد

تفقد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، والمحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة، التجهيزات والاستعدادات النهائية بمبنى معهد تكنولوجيا المعلومات ITI والذى تم إنشاؤه وفقا للبروتوكول الموقع بين الجامعة ووزارة الاتصالات.

وسيتم افتتاح المعهد خلال أيام قليلة وبدء العمل به لتنمية مهارات طلاب وخريجى جامعة المنوفية وتأهيلهم لسوق العمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات والمساهمة فى دعم الصناعة فى مصر.

رافق رئيس الجامعة المحاسب جلال عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة والمهندسة رباب الدالى مدير عام الشؤون الهندسية بالجامعة. 

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