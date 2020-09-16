قافلة طبية مجانية بـ"مكتب والندية" في "أبورديس"

أعلنت مديرية الصحية، بجنوب سيناء، عن الدفع بقافلة طبية مجانية، إلى وادي مكتب ووادي الندية بمدينة أبورديس، يومي الجمعة والسبت الموافق ١٨ ، ١٩ سبتمبر الجاري، لتوقيع الكشف الطبي على مواطني الوديان والمناطق المجاورة .

وقال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة، في تصريح له اليوم، إن القافلة تضم 11 تخصصًا طبيًا، هي الباطنة، والأطفال، والجراحة، والجلدية، والأسنان، والمسالك البولية، والنساء والتوليد وأنف وأذن وحنجرة، و عيادة تنظيم أسرة، ومعمل، وصيدلية لصرف الدواء.

وأوضح وكيل الوزارة أن القافلة ستشمل توقيع الكشف الطبي وإجراء الفحوصات الطبية والتحاليل وصرف العلاج بالمجان للمواطنين، في ضوء حرص المديرية على تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة لسكان الوديان بالمحافظة والوصول بالخدمات الطبية للمناطق الأكثر احتياجًا .