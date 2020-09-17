قصة "toy story" في عمل مسرحي للأطفال يتوحد فيه الأبطال مع الجمهور

يعرض على مسرح الطفل العرض لمسرحى المتنقل "حكاية لعبة"، والتى تدور أحداثها فى إطار كوميدى ساخر، وهي مأخوذة من فيلم كارتون أمريكى شهير بذات الاسم وهو "toy story".

تحكي القصة عن طفل يُهادى بلعبة في إحدى المناسبات ويفتح الطفل اللعبة ليضعها بين الألعاب في غرفته، وتبدأ الأحداث باعتقاد اللعبة أنها حقيقية.

وتقول الناقدة الأدبية والمترجمة آية حسن، إن الحبكة الأساسية للعمل تقوم على دمج رموز القصة الأصلية في الفيلم "راعى البقر، ورائد الفضاء، والدمية المشهورة باربى"، مع الدمى المصرية "دمية الفلاح والمهرج وشيخ الغفر وحصانه".

وأوضحت أن المسرحية أرادت إبراز عدة قيم ناتجة عن اندماج الثقافات الأخرى، حيث مثلت الدمى المصرية الأصالة والصبغة التقليدية من خلال الملابس واللهجات المحلية المختلفة، بينما مثلت الدمى الغربية التطور التكنولوجى.

وأكدت آية حسن، في تصريحات صحفية، أن الرسالة التى قدمتها المسرحية هى القيم الأخرى الناتجة عن الأخطاء، حيث يتم تعليم الأطفال فى سن مبكرة أن الأخطاء سيئة ومدمرة، وعلينا الابتعاد عنها نهائيا، مما يؤدى إلى تجنب الاعتراف بالخطأ بل والتمادى فى اختلاق الأعذار والمداراة، كى لا يكون الطفل مضطرا فى النهاية إلى الاعتراف بشئ يجلب له العقاب، وهذا ناتج عن سياسة العقاب بدلا من احترام التجربة والخطأ، وهو ما سعت إليه المسرحية.