توقف الحركة المرورية بطريق "طنطا - المحلة" بعد انقلاب سيارة نقل

تعطلت حركة النقل بطريق "طنطا - المحلة الكبرى" في الغربية، اليوم، بنطاق قرية "شبشير الحصة" إثر إنقلاب سيارة نقل محملة بالقمامة، ما نتج عنه تعطل حركة مرور السيارات.

تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، بورود بلاغ من الأهالي بانقلاب سيارة نقل محملة بالقمامة، أمام قرية شبشير الحصة، ما تسبب في توقف حركة المرور.

وانتقلت قوة من ضباط المباحث والمرور إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين انقلاب سيارة تجر مقطورتين محملتين بالقمامة، ما أدى إلى غلق الطريق، وجرى الدفع بـ"ونش المحافظة" لرفع المقطورة وإبعادها عن الطريق مع استدعاء لودر وسيارة أخرى لتحميل القمامة وتسيير الحركة المرورية، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة وحُرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.