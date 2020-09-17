"سعد" محارب السرطان عن تكريم الرئيس له: سعادتي لا توصف

قال محمد علي سعد، من أوائل الثانوية العامة ومحارب للسرطان، إنه بجانب معاناته مع المرض كان هناك معاناة وضغط من الثانوية العامة والامتحانات وفي النهاية أكرمه الله بأن يكون من أوائل الثانوية العامة، معبرا عن سعادته بتكريم الرئيس السيسي له اليوم "سعادتي لا توصف وحاجة مشرفة ليا".

وأضاف "سعد" خلال لقاء عبر "سكايب" ببرنامج "من مصر"، المذاع على شاشة قناة "cbc"، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، "شايف بكرة فيه أمل وإن شاء الله أبقى حاجة متميزة في طب أسنان، خاصة مع منحة مانشستر اللي موجودة في الجامعة وإديهالي رئيس جامعة المنصورة وعميد كلية طب أسنان".

وأضاف أنه نقل معاناه أهل بلدته عندما ساله الرئيس السيسي بأي مطلب يرغب فيه، حيث طلب منه بناء مستشفى في بلدته، حيث أنه عانى من المرض، ومفيش مواصلات إننا نسافر، عندنا مستشفى بس مفيهاش أجهزة من 5 سنين".