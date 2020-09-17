زحام أمام لجنة الانتخابات في اليوم الأول لتلقي طلبات الترشح بالشرقية

توافد عدد كبير من المرشحين المحتملين على مقر لجنة تلقي أوراق الترشح للانتخابات البرلمانية بالشرقية بمحكمة الزقازيق الإبتدائية بمدينة الزقازيق.

وفتحت اللجنة أبوابها في الساعة التاسعة لإستقبال المرشحين المحتملين وفرضت الأجهزة الأمنية كردونا لتنظيم دخول وخروج المرشحين المحتملين وتم عمل بوابة إلكترونية وتوجيه المرشحين للالتزام بالإجراءات الاحترازية 'منها التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.

وكان المرشحين المحتملين وأنصارهم توافدوا على اللجان منذ عصر أمس للتواجد فى الأماكن الأمامية بالطابور الانتخابي للحصول على الأرقام الأولى في كشوف المرشحين ورموز مميزة.