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محمود مسلم

زحام أمام لجنة الانتخابات في اليوم الأول لتلقي طلبات الترشح بالشرقية

كتب:

نظيمه البحرواي
10:35 ص | الخميس 17 سبتمبر 2020
زحام أمام لجنة الانتخابات في اليوم الأول لتلقي طلبات الترشح بالشرقية

توافد عدد كبير من المرشحين المحتملين على مقر لجنة تلقي أوراق الترشح للانتخابات البرلمانية بالشرقية بمحكمة الزقازيق الإبتدائية بمدينة الزقازيق. 

وفتحت اللجنة أبوابها في  الساعة التاسعة لإستقبال المرشحين المحتملين وفرضت الأجهزة الأمنية كردونا لتنظيم دخول وخروج المرشحين المحتملين وتم عمل بوابة إلكترونية وتوجيه المرشحين للالتزام بالإجراءات الاحترازية 'منها التباعد الاجتماعي  وارتداء الكمامات. 

وكان المرشحين المحتملين وأنصارهم توافدوا على  اللجان منذ عصر أمس للتواجد فى الأماكن الأمامية بالطابور الانتخابي للحصول على الأرقام الأولى في كشوف المرشحين ورموز مميزة. 

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