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محمود مسلم

محافظ الشرقية يتفقد أعمال محطة مياه شرب أبوكبير بتكلفة 325 مليون جنيه

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نظيمه البحرواي
07:35 م | الأربعاء 16 سبتمبر 2020
جانب من الزيارة

جانب من الزيارة

أجرى الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، حولة تفقدية اليوم، لأعمال إنشاء مشروع محطة مياه الشرب بأبوكبير، بطاقة إنتاجية 34 ألف م3 / يوم وتكلفة مبدئية 325 مليون جنيه، للقضاء على ضعف وصول المياه بالمدينة والمناطق المجاورة لها.

وتفقد المحافظ المحطة للوقوف على الأعمال النهائية وجاهزيتها لتسليمها لشركة مياه الشرب والصرف الصحي لتشغيلها ودخولها الخدمة الفعلية للمساهمة في تقديم كوب مياه نظيف لكل مواطن من أهالي المدينة والمناطق المجاورة.

وأكد "غراب" أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً لمشروعات مياه الشرب وخاصة في مراكز الشمال التي تعاني من ضعف وصول المياه، مشيراً إلى تنفيذ 8 مشروعات بقطاع المياه بتكلفة مليار و276 مليون جنيه بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة.

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