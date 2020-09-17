"الأورمان" تعيد تأهيل 455 منزلا في 17 قرية بالغربية

أعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان، أن الجمعية انتهت من تعريش أسقف وتوصيل مياه وكهرباء لمنازل 42550 أسرة منها 455 منزلًا لأسر غير قادرة في 17 قرية بمراكز محافظة الغربية المختلفة.

وأوضح شعبان أنه تم عمل أسقف لـ 300 منزل، كانت أسقفها متهالكة تمامًا أو دون سقف وأن أعمال تنفيذ الأسقف تتم عن طريق تسقيف المنازل بالخشب ذات جودة عالية مع طبقة خفيفة من الخرسانة.

وأشار شعبان إلى أنه تم توصيل مياه شرب نقية لـ89 منزلًا، وتوصيل كهرباء لـ66 منزلًا، وذلك بهدف توفير حياة كريمة للأسر الأكثر احتياج»ا تضمن لهم المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة فيه من أسقف ومن مياه شرب نقية وكهرباء.

وأكد شعبان أن الجمعية تقوم باختيار القرى المراد تنميتها وفق عدة معايير من بينها المعايير التنموية لتصنيف القرى وعدد الأسر الفقيرة داخلها وفور قرار تنمية قرية بعينها يتم عمل مسح شامل داخلها واختيار الحالات الأشد احتياجا ودراسة متطلباتها، والوقوف على الطرق الأنسب لتلبية هذه المتطلبات وسبل متابعتها وتوصلنا إلى أن أهم احتياجات الأهالي هي توصيل مياه شرب نقية وتوصيل كهرباء وتعريش المنازل.

وأضاف شعبان أن المواطن المستفيد من خدمات الأورمان سواء في إغاثة القرى الأشد فقرًا أو أي مشروع من الأورمان لا يتكلف أي تكاليف على الإطلاق حيث تقدم هذه الخدمات إلى المستفيدين بالمجان تماما.

يذكر أن جمعية الأورمان على مدار الأعوام السابقة قامت بتعريش أسقف لـ 20186 منزلًا وتوصيل مياه شرب نقية لـ 19525 منزلًا وكهرباء لـ 2839 منزلًا في 1142 قرية على مستوى قرى ومراكز محافظات الجمهورية المختلفة.