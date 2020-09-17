استكمال التدريب بمركز الحاسب الآلي بالشرقية بعد التوقف بسبب كورونا

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بأهمية دور مركز تدريب علوم الحاسب الآلي والتكنولوجيا التابع لديوان عام المحافظة والحاصل على شهادة الأيزو 9001 لسنة 2001 والمركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة تقييم مراكز التدريب برئاسة مجلس الوزراء لما يقدمه من برامج تدريبية على الحاسب الآلي، وكذلك البرامج المتخصصة "هندسة جرافيك وتصميم البرمجة ويمنح دورات التنمية البشرية - الموارد البشرية - بنوك بورصة - تحكيم دولي".

ومن جانبه أكد ممدوح الشرقاوي، مدير مركز تدريب علوم الحاسب الآلي والتكنولوجيا، أن المركز يستقبل الطلبة والعاملين بالجامعة وجميع فئات المجتمع لإعدادهم وتدريبهم على الدورات بما يتناسب مع تخصصاتهم على يد نخبة من المتدربين المتخصصين ذوي الكفاءة والخبرة.

وأشار مدير مركز علوم الحاسب الآلي والتكنولوجيا إلى أنه خلال شهر أغسطس الماضي تم تنفيذ دورة تأهيل واحدة ICDL لـ 8 متدربين - تنفيذ جلسات اختبار لـ 20 ممتحن - استكمال دوره تأهيل ICDL بدأت في شهر مارس 2020 وتوقفت بسبب فيروس كورونا - تنفيذ دورتي تأهيل خاصة - تنفيذ دورة Excel واحدة محاسبي خاصة - رسم اختبار دورتي تأهيل ICDL - تم عمل وتركيب لوحتين إرشاديتين للمركز - تجديد الإنارة وتركيب لمبات ليد موفرة وتم عمل صيانة لكهرباء المركز، مشيرا إلى أن المركز يُعد من أكبر المؤسسات التعليمية الحكومية في مجال الحاسب الآلي والمتدرب يحصل على شهادة مختومة بشعار الجمهورية مع نهاية كل برنامج تدريبي.