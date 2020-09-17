مصرع شاب تحت عجلات قطار بمزلقان "السحارة" ببني سويف

لقى "شاب" مصرعه دهسا تحت عجلات القطار، اليوم الخميس، بمزلقان "السحارة" بمنطقة الغمراوي بمدينة بني سويف، ونقلت سيارة الإسعاف جثته لمشرحة مستشفى بني سويف الجامعي، تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بتصادم قطار بشخص بمزلقان "السحارة" بمنطقة الغمراوي بمدينة بني سويف، ما تسبب في وفاته وتم استدعاء سيارة إسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة.

ودفع فرع هيئة الإسعاف ببني سويف برئاسة الدكتور إسلام عساف، مدير الفرع، بسيارة إسعاف نقلت جثة المتوفي إلى مشرحة مستشفى بني سويف الجامعي، تحت تصرف النيابة العامة، حيث تبين أنه يدعى "محمد ح.أ.ح" 35 سنة، دون عمل، مقيم منشأة عاصم ببني سويف.

وجارٍ تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الاجرءات القانونية والإدارية اللأزمة.