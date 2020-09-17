أبوالعينين لمخالفات البناء.. تشكيل رؤساء دوائر "الإدارية العليا" 2020

اعتمدت الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، تشكيل دوائرها للعام القضائي 2020/2021 وعددها 11 دائرة.

وجاء أبرز رؤسائها، المستشارين أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة لرئاسة الدائرة 11 ضرائب، وتختص بنظر الطعون على الأحكام الصادرة بشأن الضرائب بجميع أنواعها والرسوم والموارد والمنازعات الجمركية، وطلبات التعويض المرتبطة بأي من الطعون.

وتضمن تشكيل دوائر العليا، استمرار رئاسة الدائرة العاشرة عليا للمستشار الدكتور محمد ماهر أبو العينين نائب رئيس مجلس الدولة، وهي دائرة مخالفات قانون البناء والتأمين الصحي والتعويض عن قرارات الاعتقال، وتختص بالطعون على الأحكام الصادرة بشأن وقف وإزالة الأعمال المخالفة لقوانين البناء والتعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، كما تختص بالطعون على الأحكام الصادرة بشأن تنفيذ قوانين التأمين الصحي، وقانون المرور وطلبات التعويض المرتبطة بالطعون المذكورة والتعويض عن قرارات الاعتقال.

كما تضمن تشكيل دوائر العليا أيضًا، استمرار رئاسة الدائرة السابعة عليا للمستشار عادل عزب نائب رئيس مجلس الدولة، وهي دائرة الكادرات الخاصة الذين تنظم شؤون توظفهم لوائح خاصة ومنازعات المعاشات الخاصة بهم وطلبات التعويض المرتبطة بها.

وتولى المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، رئاسة الدائرة الثامنة عليا، والتي تختص بالطعون على الأحكام الصادرة بشأن بدلات الموظفين العموميين بأنواعها كافة، وقرارات التحميل وإخلاء السكن الإداري وطلبات التعويض المرتبطة بها.

كما تولى المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، رئاسة الدائرة الأولى عليا، وهي دائرة أفراد وحقوق وحريات واستثمار، وتولى رئاسة الدائرة الثانية عليا، المستشار عبدالرحمن سعد نائب رئيس مجلس الدولة، وهي دائرة الطعون في منازعات أعضاء الهيئات القضائية.

وتولى رئاسة الدائرة الثالثة عليا، العقود الإدارية والإصلاح الزراعي، المستشار أحمد محمد نائب رئيس مجلس الدولة، بينما تولى رئاسة الدائرة الرابعة عليا، دائرة التأديب، المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة، وتولى رئاسة الدائرة الخامسة عليا تراخيص، المستشار حسن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الدولة، وتولى رئاسة الدائرة السادسة عليا تعليم المستشار سعيد خليف نائب رئيس مجلس الدولة، وتولى رئاسة الدائرة التاسعة عليا تسويات المستشار الدكتور سمير عبدالملاك نائب رئيس مجلس الدولة.