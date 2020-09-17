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دعم الأندية الرياضية بالقليوبية بـ382 ألف جنيه

كتب:

حسن صالح
05:15 م | الخميس 17 سبتمبر 2020
الدكتور محمود الصبروط

الدكتور محمود الصبروط

وافق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على دعم الأندية الرياضية بالقليوبية، بمبلغ مالي يقدر بنحو 382305 جنيهات.

وذكر الوزير أن الملبغ سيتم توزيعه على الأندية الرياضية بالقليوبية، وهي نادي بنها الرياضي، ونادي طوخ الرياضي، ونادي الشباب بطوخ، ونادي الاتحاد السوداني بالجبل الأصفر، ونادي الخانكة، ونادي شبين القناطر، ونادي الجعافرة، ونادي القناطر الخيرية، ونادي بهتيم الرياضي، ونادي شباب مسطرد، ونادي النيل الرياضي بشبرا الخيمة، ونادي شبرا الخيمة، ونادي قليوب الاجتماعي الرياضي، ونادي السلام للمعاقين، ونادي القلج الرياضي.

وأكد الدكتور محمود الصبروط، مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، أن الهدف من دعم الأندية الرياضية هو زيادة الأنشطة وتطوير العمل بالأندية لخدمة الشباب والأعضاء والرواد، لخلق جيل جديد يمارس النشاط الرياضي والثقافي والفني ويمثل محافظته تمثيلًا مشرفًا.

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