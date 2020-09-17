سياسي سعودي: قطر تسيس الرياضة بالرشاوى وسط صمت من دول أوروبية

قال المحلل السياسي السعودي مبارك آل العاتي، إن النظام الدولي بدأ معاقبة سلوكيات النظام القطري التي قامت بتسيس الرياضة، حيث أصبح المال القطري يستهدف النظام العربي والعالمي، موضحًا أن هناك أكثر من 1200 عامل توفي أثناء الإنشاءات الخاصة بمونديال 2022 من أصل مليوني عامل يعملون بنظام السخرة.

وأضاف "آل العاتي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الآن"، الذي يُعرض على شاشة "EXTRA NEWS"، أنه تم إرسال شحنات من التوابيت من الجثث إلى دولة بنجلادش وسط صمت بعض المؤسسات التي قامت قطر برشوتها في آسيا وأوروبا بالإضافة إلى شراء مسئول في الفيفا بـ 10 ملايين دولار مقابل حقوق البث لشركة "bein sport".

وأشار المحلل السياسي السعودي، إلى أنه يجب أن تكون محاسبة رجل الأعمال القطري ناصر آل الخليفة مفتاحا لمحاسبة النظام القطري ككل لأن قطر اشترت دولا بأكملها وليس مؤسسات فقط، منتقدًا صمت دول أوروبية على قطر على الرغم من موت أشخاص أثناء عملهم رغم أنها تزعم دائما الدفاع عن حقوق الإنسان.