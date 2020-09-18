"ريان" تعقد اجتماعا للمتغيرات المكانية بالقناطر الخيرية

عقدت إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، اجتماع بشأن منظومة المتغيرات المكانية وذلك بحضور الدكتور محمد علام، ومختار شداد نائبا رئيس مدينة القناطر الخيرية، وذلك بمجلس مدينة القناطر الخيرية، مع مديري وفنى التنظيم على مستوى الوحدات المحليه القروية بالمدينة.

ووجهت "ريان"، مسئولي فني التنظيم ومسئولي المتغيرات المكانية بسرعه اتخاذ الإجراءات القانونية اتجاه أي متغير قد يحدث بالإضافة إلى أنه سيجرى محاسبة كل مقصر من المسؤلين في التقاعس أو التأخير في اتخاذ الإجراءات.

وأكدت "ريان"، على سرعة إنهاء إجراء المتغيرات وضرورة أن يكون الإجراءات كاملة وتشمل قرار الإزالة للحالات الغير قانونية، والتصدى للمخالفات فى المهد وإزالتها والتنسيق مع الشرطة لضبط المخالفين، كما تم مناقشة منظومة رفع مخلفات القمامة من الشارع، ورفع كفاءة الحملات الميكانيكية تمهيدا لنقل المقلب لمدينة العبور.

وكلفت "ريان"، نائبا رئيس المدينة بسرعه إزالة أى تراكمات أو تجمعات للمخلفات أولا بأول وتوفير بيئة نظيفة للمواطنين والاستجابة الفورية لطلباتهم.

وأوضحت، أن المتغيرات المكانية الهدف منها الحفاظ على نصيب الأجيال القادمة من أملاك الدولة "التنمية المستدامة"، وذلك من خلال رصد ومتابعة الأراضي، سواء كانت أملاك عامة أو خاصة وقانونيتها، ورصد التعديات على الرقعة الزراعية سواء بالبناء أو التبوير ومراقبتها.

وتعمل وحدة المتغيرات باستخدام تقنية الاستشعار عن بعد فى رصد ومتابعة المتغيرات المكانية، للوصول للمعلومة بطريقة سريعة وبتقنية حديثة من خلال صور الأقمار الصناعية Plant Scope، فضلا عن أن وحدة المتغيرات المكانية تقلل الفترة الزمنية التي تستغرق لرصد التغيرات والتعديات على أراضي الدولة والبناء على الأراضي الزراعية، خلال فترة معينة من خلال الاعتماد على صور الأقمار الصناعية، لرصد وتحديد تلك المستجدات باستخدام صورتين للأقمار الصناعية planet scope، بتاريخين مختلفين وذلك بشكل دوري ومستمر بما يمثل دعم لمتخذي القرار لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها بشكل سريع.