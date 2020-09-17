جهود الدولة نحو تمكين الشباب.. أبرزها تعيين 25 قيادة شبابية بالمحافظات

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، فيديو جراف للتعرف على جهود الدولة في ملف تمكين الشباب، حيث أولت الدولة المصرية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماما كبيرا بتمكين الشباب في المناصب والوظائف، وظهر هذا جليًا في تولي الكثير من الشباب لنواب المحافظين، ووجود نخب شابة في البرلمان، وبعض الوظائف القيادية الأخرى.

وتقدم "الوطن" في بعض النقاط، جهود الدولة نحو تمكين الشباب:

ــ إطلاق المؤتمر الوطني للشباب عام 2016، ليكون منصة للحوار المباشر بين الدولة المصرية بمختلف مؤسساتها، والشباب المصري الواعد

ــ إطلاق منتدى شباب العالم في عام 2017 بهدف الجميع بين الشباب من جميع أنحاء العالم

ــ تمكين 25 قيادة شبابية خلال حركة المحافظين الجُدد ونوابهم في عام 2019.

ــ إتاحة الفرصة في عام 2016 أمام كل شاب للحصول على 10 أفدنه بالتقسيط بفائدة 5% متناقصة بمشروع المليون ونصف المليون فدان

ــ ضخ 200 مليار جنيه لدعم المشروعات الشبابية وتوفير فرص عمل لما يقرب لـ4 ملايين فرد في 2016

ــ تقديم قروض ميسرة في عام 2016 للشباب بفائدة لا تتجاوز 5% لمساعدتهم على بدء مشروعاتهم الصغيرة

ــ تنفيذ 145 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب في المدن الجديدة وتسهيلها للشباب بتكلفة 2 مليار جنيه.

ــ مبادرة تأهيل 10 آلاف شاب مصري وأفريقي على تطوير الألعاب والتطبيقات الرقمية وتحفيز تأسيس 100 شركة ناشئة مصرية وأفريقية بهذا المجال.

ــ صدر قرار جمهوري عام 2017 بإنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب