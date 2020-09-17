170 مرشحا محتملا لـ"النواب" يتقدمون بأوراقهم في اليوم الأول بالشرقية

تقدم 170 مرشحًا محتملًا للانتخابات البرلمانية المقبلة بأوراق ترشحهم بمقر لجنة تلقي الطلبات بمحكمة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، والتي عقدت برئاسة المستشار أسامة شمردل الحنفي رئيس اللجنة، ورئيس محكمة جنوب الزقازيق الابتدائية.

ومن بين الـ170 مرشحًا تقدمت 3 سيدات بأوراق ترشحهن على المقاعد الفردية في دائرة مشتول ومنيا القمح، وهن شيماء كحيلة، رقم 20، ورمزها "الساعة"، ومي رشدي غيث، ورمزها "الشمعة"، وشيرين الأسود، ورمزها "كف اليد".

وتوافد عدد كبير من المرشحين المحتملين، اليوم، على مقر لجنة تلقي أوراق الترشح للانتخابات البرلمانية بالشرقية، وسط حالة من الزحام.

وفتحت اللجنة أبوابها في الساعة التاسعة لاستقبال المرشحين المحتملين، وفرضت الأجهزة الأمنية كردونًا لتنظيم دخول وخروج المرشحين المحتملين، وتم تخصيص بوابة إلكترونية، وتوجيه المرشحين للالتزام بالإجراءات الاحترازية، ومنها التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.

ونوافد المرشحون المحتملون وأنصارهم على اللجان منذ عصر أمس، للتواجد فى الأماكن الأمامية بالطابور الانتخابي، والحصول على الأرقام الأولى في كشوف المرشحين ورموز مميزة.

وقال مصدر طبي بمديرية الصحة بالشرقية، إن 314 مرشحًا محتملًا للنواب خضعوا للكشف الطبي منذ بدء توقيع الكشف، لافتًا إلى استقبال الراغبين في الترشح حتى 26 سبتمبر الجاري.

وأوضح الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن المرشح المحتمل يجب أن يسجل بياناته بالموقع الإلكتروني المخصص لذلك على الإنترنت، وتحديد الأماكن التي يتم الفحص بها بمحافظة الشرقية، وهي المجلس الطبي العام بالشرقية بالأحرار، ومستشفى الأحرار التعليمي، ومستشفى القنايات المركزي، ومستشفى أبو كبير المركزي، ومستشفى فاقوس النموذجي، ومستشفى بلبيس المركزي.

وتابع: "بعد توقيع الكشف الطبي على المرشحين بالمكان المحدد يتم التوجه إلى المعمل الإقليمي المشترك بالزقازيق، للكشف عن المخدرات والمسكرات، ودفع القيمة المالية المقررة لذلك، وفور ظهور نتائج التحاليل يتم اعتماد النموذج المخصص لذلك وإرساله للجنة العليا للانتخابات".

وأكد وكيل الوزارة اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التعامل مع المرشحين المحتملين، مع التأكيد على حسن المعاملة والاستقبال.