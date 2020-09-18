الكهرباء: تحويل 90% من الخطوط الهوائية الأكثر خطورة إلى كابلات أرضية

وضعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خطة لنقل خطوط الضغط العالي للقضاء على أي مخاطر وإحلال الخطوط الهوائية المطلوب بكابلات أرضية أو تغيير مسارها وتتولى وزارة التخطيط تمويل تلك الخطة.

كابلات كهربائية معزولة بدلًا من الموصلات العارية

وأكدت أن تحويل الخطوط الهوائية يتعلق بالجهد المتوسط للكهرباء أما خطوط الجهد المنخفض بالمناطق النائية، فسيتم تحسين أداء شبكة الجهد المنخفض من خلال كابلات كهربائية معزولة بدلًا من الموصلات العارية، إضافة إلى التوسع في تركيب أعمدة جهد منخفض جديدة.

تتضمن الخطة محورين

وأكدت الوزارة أن الخطة تشتمل على محورين الأول هو تحويل الخطوط الهوائية ذات الجهد المتوسط إلى كابلات أرضية بعد زحف الكتلة السكانية على مسارات الخطوط القائمة بالفعل وتقوم شركات التوزيع بحصرها.

بينما سيكون المحور الثاني هو اختيار الأماكن الأكثر خطورة أولًا.

التنسيق مع المحليات.

وانتهت شركات توزيع الكهرباء بنسبة تجاوزت 90% من تحويل الكابلات الهوائية الأكثر خطورة إلى كابلات أرضية بالتنسيق مع المحليات، وهناك بعض المناطق ما زال يوجد بها خطوط هوائية ولكنها محدودة ولا تمثل أي خطورة على حياة المواطنين، ومعظمها في الدلتا سيتم تحويلها في المرحلة الثانية.

تحويل الخطوط الأكثر خطورة

تم الانتهاء من تحويل خطوط بطول1272 كيلو مترًا وبلغ عدد العمليات على مستوى الجمهورية 1893 عملية تمثل الخطوط الهوائية الأكثر خطورة على حياة المواطنين.

مراحل تنفيذ المشروع.

أقيم المشروع على ثلاث مراحل:

-المرحلة الأولى بتكلفة 668.29 مليون جنيه، وتم الانتهاء منها عام 2018.

-المرحلة الثانية بتكلفة 610.48 مليون جنيه، وتم الانتهاء منها عام 2019.

-المرحلة الثالثة بتكلفة 400 مليون جنيه، وتنتهي عام 2020.

تحويل 80% من الخطوط الهوائية بشمال القاهرة.

وفي شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء تم تحويل 80% من الخطوط الهوائية للضغط العالى التى زحفت عليها العشوائيات بمناطق شمال القاهرة إلى كابلات أرضية حفاظا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم، وتيسيرا عليهم بتكلفة بلغت نحو 28 مليون جنيه، مشيرا إلى أن الاستثمارات الجديدة تتضمن تخصيص نحو مليار و600 مليون جنيه لإقامة مركزين للتحكم في شبكات كهرباء مصر الجديدة ومدينة نصر والعبور لرفع كفاءة التغذية الكهربائية والوصول إلى المعدلات العالمية للأعطال.

وتمكنت شركة "مصر الوسطى للكهرباء"، من تحويل 240 كيلو مترا من خطوط الكهرباء الهوائية جهد متوسط، المارة أعلى المباني وتحويلها إلى كابلات أرضية وتعديل مسار جزء منها، باستثمارات تقدر بـ 282 مليون جنيه.

وقامت شركة شمال الدلتا بإحلال 35 خط جهد متوسط بطول 308.673 كم، وإنشاء عدد 12 خط جهد متوسط بطول 163.137كم، وإحلال 101.235كم، وإنشاء 421.982 كم كابلات جهد متوسط بجانب إحلال 275 محول بسعة 198.7م.ف.أ بنظام الإحلال ساهمت في فك اختناق 1241محول، وتم تركيب 112محول بسعة 21.64 م.ف.أ. توسعات.