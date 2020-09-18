قومسيون أسوان: 99 مرشحا محتملا للنواب تقدموا للكشف الطبي

قال الدكتور ماهر لوقا، مدير القومسيون الطبي بمديرية الصحة بأسوان، إن القومسيون الطبي بأسوان استقبل 99 من المرشحين المحتملين لخوض انتخابات مجلس النواب 2020 والذين تقدموا للكشف الطبي وعمل التحاليل حتى صباح اليوم ، وهم 85 رجلا و14 سيدة.

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب 2020 برئاسة المستشار إيهاب خلف الله رئيس محكمة أسوان، استقبلت أوراق الترشيح لانتخابات مجلس النواب داخل إحدى قاعات محكمة أسوان الابتدائية بكورنيش النيل بمدينة أسوان، وذلك للراغبين في تقديم أوراق لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.

واستقبلت من بداية استلام أوراق الترشح لــ38 مرشحًا، محتملًا منهم 11 مرشحًا محتملًا بدائرة "أسوان ودراو"، و4 بـ"كوم أمبو"، و6 بـ"نصر النوبة"، و17 بـ"إدفو".

كما قامت اللجنة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للمرشحين داخل قاعة المحكمة ومراعاة التباعد الاجتماعى وتأكيد ارتداء الكمامة أثناء الدخول، ووضع ملصقات وعلامات توضيحية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، واستخدام المواد المطهرة بالإضافة إلى قيام "لجنة الانتخابات" بتوزيع زجاجات المياه المعدنية على المتقدمين للترشيح فى ظل ارتفاع درجات الحرارة.