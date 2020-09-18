بالأسماء.. وفاة شخص وإصابة 6 في حادث مروري بـ"صحراوي البحيرة"

لقي شخص مصرعه، فيما أصيب 6 آخرون، صباح اليوم، بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، إثر اصطدام سيارة ملاكي مع سيارة نقل، بطريق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوي، أمام الكيلو 170 اتجاه إسكندرية، بدائرة مركز شرطة وادي النطرون.

وكان مستشفى وادي النطرون المركزي، استقبل كلا من: نوال السيد محمد 37 سنة، أمينة السيد محمد 87 سنة، عماد فتحي أحمد 47 سنة، ميار عماد فتحي أحمد 7 سنوات، حنين عماد فتحي أحمد 12 سنة، سلمي عماد فتحي أحمد 11 سنة، مصابين بجروح وكسور وكدمات متفرقة بالجسم، ويجري عمل الإسعافات اللازمة لهم، كما استقبلت حسين السيد محمد 33 سنة، جثة هامدة.

جرى التحفظ على الجثة بمستشفى وادي النطرون المركزي، تحت تصرف النيابة، وحُرر المحضر اللازم.