انطلاق مسيرة دعائية لمبادرة علاج الأمراض المزمنة بالشرقية

انطلقت، منذ قليل، مسيرة دعائية لفعاليات المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة من أمام مبنى ديوان محافظة الشرقية، لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، اعتباراً من اليوم وحتى 31 ديسمبر 2020.

وأكد الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة، التجهيز الكامل للمبادرة، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية اللازمة، والتدريب الجيد للفرق الطبية المشاركة بالمبادرة، ومناقشة خطة العمل أثناء تلك الفترة.

وأوضح وكيل الوزارة، أن المبادرة الرئاسية تستهدف تقديم الخدمة الطبية لمليون و569 ألف مواطن بمحافظة الشرقية، من خلال 729 فرقة طبية ثابتة ومتحركة.