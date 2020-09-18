اليوم.. انطلاق مبادرة "100 مليون صحة" للأمراض المزمنة بالبحيرة

أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بدء فعاليات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "100 مليون صحة" اعتبارًا من اليوم الجمعة حتى نهاية ديسمبر، وتستهدف المباردة الاكتشاف المبكر للأمراض المزمنة، ومتابعة الفحص والعلاج للحد من الوفيات.

وقال الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، إن المبادرة تقدم الخدمة الطبية من خلال 164 موقعًا بوحدات ومراكز صحة الأسرة، بالإضافة إلى 38 فريقًا متحركًا و47 موقعًا ثابتًا، بخلاف وحدات ومراكز صحة الأسرة، وتستهدف المبادرة جميع المواطنين من سن 40 عامًا فأكثر وعددهم مليون و333 ألف و578 نسمة.

وأشار إلى إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وصرف العلاج بشكل دوري وعمل قياس سكر عشوائي، قياس ضغط الدم، قياس الوزن والطول، وحال اكتشاف زيادة عن المعدلات الطبيعية، يتم إحالة المريض إلى مستشفيات مديرية الصحة لإجراء الفحوصات اللازمة، وتلقي العلاج من خلال السیستم.

ويضم فريق العمل بالمبادرة أطباء "أسنان - صيادلة - علاج طبيعي - تمريض" وفرد مدخل "بيانات - إداري"، ويتم الكشف من خلال الرقم القومي للمنتفع طوال أيام الأسبوع من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساءا.