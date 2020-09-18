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محمود مسلم

أستاذ بالأزهر ردا على الفيشاوي: الوشم حرام.. والفراعنة بيعبدوا الأوثان

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أبانوب رجائي
08:52 م | الجمعة 18 سبتمبر 2020
أحمد الفيشاوي

أحمد الفيشاوي

قال الدكتور محمد وهدان، أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، إن تصريحات أحمد الفيشاوي بخصوص اعتبار الوشم المرسوم على جسمه نوعًا من أنواع التراث، غير دقيق، لأن الفراعنة كانوا يعبدون الأوثان.

وأضاف "وهدان" في تصريحاته لـ"الوطن"، أن الوشم حرام لأنه يغير من شكل الإنسان الذي خلقه الله به.

وقال الفيشاوي في تصريحاته لـ"الوطن": "عمري ما هفكر أشيل الوشوم، لأنها جزء من تراث العالم، موجود منذ مئات السنين، كما أنها جزء من تراثنا المصري، منذ عهد الفراعنة".

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