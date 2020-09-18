ضابط بحرس الحدود لـ مهربي المخدرات: فكروا واحنا في انتظاركم على الحدود

قال الرائد محمود المغازي، ضابط بقوات حرس الحدود، إن نظرة الحب التي يراها في عيون أي مواطن، عندما يرونه مرتديا الزي العسكري، يكون دافعا معنويا له، وهذا سبب أساسي لنجاحه في عمله.

ووجه "المغازي" خلال لقاء ببرنامج "مصر تستطيع"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، رسالة للمهربين قائلا: "فكروا واحنا مستنيينكم في الحدود".

وتابع: "لو فيه أي حد متعاطى للمخدرات، يا ريت يوقف عن الموضوع، ويا ريت يساعدنا، مش عاوزين نلاقي شغل للمهربين، إحنا مش عاوزينهم يشتغلوا لمصلحته ومصلحة البلد".