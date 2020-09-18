ضابط بقوات حرس الحدود: "مش هنسمح لأي نملة تعدي حدودنا"

وجه العميد أشرف عبدالعزيز، ضابط بقوات حرس الحدود، رسالة طمأنة للشعب المصري، قائلا: "طول ما أخواتكم وأولادكم من أفراد القوات المسلحة وقوات حرس الحدود، مش هيسمحوا لأي نملة أو أي حد يعدي، ولازم يفرقوا ويعرفوا إن ثقافة العدو، أنه ليس من الذكاء أن تقتل عدوك بيدك، ولكن أن يقتل عدوك نفسه بنفسه".

وأضاف "عبدالعزيز" خلال لقاء ببرنامج "مصر تستطيع"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، أن المهربات تضر بالبنية الأساسية للدولة، وللشباب وتضر اقتصاد البلد، وأمن واستقراره، سواء كانت المهربات سلاح أو ذخيرة، ويجب على المواطنين أن يعي ذلك ومساعدة قوات الحرس في أي معلومات، "احنا موجودين معاهم في أي وقت وزمان وكمان".

وأشار إلى أن المهرب عبارة عن طير، والقوات المسلحة أرض "لازم الطير ينزل على الأرض، لو عدى المرة دي هيعدي علينا المرة الجاية واحنا موجودين بالرصد والمرصاد".