مطالبات بإعادة النظر في قيم التصالح بالجيزة أسوة بالمحافظات الأخرى

شهدت فروع المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة إقبالا كبيرا للتقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء بالتزامن مع إعلان مجلس الوزراء أن 30 من شهرسبتمبر الجاري آخر موعد للتصالح.

وتوافد مواطنو مراكز ومدينة أبوالنمرس والصف والعياط وأوسيم وكرداسة ومنشاة القناطر واحياء شمال وجنوب الجيزة والهرم والعمرانية وبولاق الدكرور والدقي والوراق على المراكز التكنولوجية للتقدم بطلبات للتصالح في مخالفات البناء.

زحام شديد بالمراكز التكنولوجية

واشتكى مواطنو محافظة الجيزة الراغبين في التصالح في مخالفات البناء من الزحام الشديد بالمراكز التكنولوجية بالأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية التابعه لها لدرجة أن المواطن ينتظر في طوابير طويلة حتى يقدم الأوراق والمستندات اللازمة للتصالح مطالبين بزيادة عدد المنافذ لتخفيف حدة الزحام.

المشكلات التي يعاني منها المواطنين

من جانبه، أكد محمد فؤاد عضو مجلس النواب أنه خاطب اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بشأن بعض ملاحظات المواطنين حول تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته الواردة بالقانون رقم 1 لسنة 2020.

وقال فؤاد، إنه في إطار الحصر الدائم لمشكلات التطبيق والتنفيذ وبحثها تأكد أن هناك بعض المشكلات التي يعاني منها المواطنين بمحافظة الجيزة بشأن التصالح في مخالفات البناء لافتا الي انة من أهم وأبرز هذه المشاكل هي ارتفاع قيمة جدية التصالح عن 25% لعدم التزام الوحدات المحلية بمعايير تقييم المصالحات الصادرة وفقا لقرارات المحافظين بقيمة التصالح في كل منطقة حتى أن قيمة جدية التصالح تختلف داخل العقار الواحد.

اعادة النظر في قيم التصالح

وأكد فؤاد أن ارتفاع قيم التصالح خاصة في بعض المناطق ذات العقارات البسيطة والعشوائية من ضمن المشاكل التى تواجه المواطنين أيضا لذا من الضروري إعادة النظر في قيم التصالح أسوة بالمحافظات الأخرى التي عدلت قيم التصالح بالتخفيض ترغيبا وتحفيزا للمواطنين في التصالح.

وأشار فؤاد إلى أن النظر في تلك النقاط وبحثها والرد عليها سيكون له دور كبير فى تحفيز المواطنين خلال الفترة المتبقية وطمأنتهم وتشجيعهم على الاقدام على هذه الخطوة.

لجنة لدراسة التخفيض

وأكد مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة أنه سيتم تشكيل لجنة لدراسة تخفيض قيم التصالح في مخالفات البناء، لافتا إلى أنه تم بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم فتح أقرب مدرسة لكل "مركز/ حى" لاستقبال طلبات التصالح المقدمة من المواطنين بعد تجهيزها بالفراشة اللازمة (تندات - كراسي - مبردات) لاستقبال المواطنين، مشيراً إلى أنه تم نقل عدد كاف من العاملين والحواسب الآلية للمدرسة التي تم اختيارها بالقرب من المركز أو الحي للتيسير على المواطنين وسرعه إنجاز مصالحها.

تطبيق الإجراءات الاحترازية

وأشار إلى أن الإجراء تأتي ضمن حرص المحافظة على تقليل المدة الزمنية التي يقضيها المواطن لتقديم طلب التصالح للوحدة المحلية وتطبيقاً للإجراءات الاحترازية وتحقيق التباعد الاجتماعي بين المواطنين حفاظاً على سلامتهم في ظل الكثافة الكبيرة التي تشهدها المراكز التكنولوجية ومكاتب خدمة المواطنين لتلقي طلبات المواطنين الراغبين في التصالح لمخالفات البناء.

واكد أنه تم وضع ملصقات بقيم ورسوم سعر المتر المسطح مقابل التصالح ورسوم الفحص وتطبيق قرار التخفيض طبقا للقيم الواردة بقرارات المحافظة، لافتاً إلى أنه تم تطبيق ذلك الإجراء للوحدات المحلية التي تشهد زحام أمام المراكز التكنولوجية لتفتيت أي كثافات.

50 جنيها للمتر المسطح بالقرى

كان اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أصدر قراراً بتخفيض قيمة مقابل التصالح السكني للمتر المسطح في بعض مخالفات البناء بالقرى والقرى التوابع والعزب والكفور والنجوع في نطاق المحافظة والواردة بالقرارات السابقة لتكون 50 جنيهاً للمتر المسطح بالإضافة إلى تخفيض قيمه مقابل التصالح للمتر المسطح للأنشطة التجارية والصناعية والإدارية والخدمية بالقرى التوابع والعزب والكفور والنجوع بقيمه 20 % من القيمة الواردة بالقرارات الصادرة مسبقاً في هذا الشأن وبحيث لا يتعدى الحد الأدنى المنصوص عنه بالقانون وهو 50 جنيها للمتر المسطح.

الحد الأدنى للمنصوص عليه في القانون

وأكد المحافظ أنه تم تخفيض قيمه مقابل التصالح في بعض مخالفات البناء بالمدن والأحياء وبالمنطقة الصناعية والاستثمارية بقيمه 15% من القيم الواردة بالقرارات السابقة وبما لا يتعدى الحد الأدنى المنصوص عليها بالقانون والبالغة 50 جنيها للمتر المسطح.