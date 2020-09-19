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ليلى زاهر تهدد والدها: البوليس هيقبض عليك لو مدفعتش 1500 جنيه

أحمد زاهر: ليلى دايما بتحطنا قدام الأمر الواقع

كتب:

محمد عزالدين
04:47 ص | السبت 19 سبتمبر 2020
أحمد زاهر وابنته

أحمد زاهر وابنته

أكدت الفنانة ليلى زاهر، أنها دائمًا تستخدم طريقة الشراء الإلكتروني لشراء ما تستلزمه، مشددة على أنها طلبت أحد المنتجات من خارج مصر ولم تتذكر وقت وصول "الأوردر".

وتابعت "زاهر"، خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي، ببرنامج "معكم"، عبر شاشة "cbc"، "حطيتهم قدام الأمر الواقع، وقولتله هات 1500 جنيه، بصوا يا جماعة البوليس هييجي دلوقتي يقبض عليكم".

من جانبه قال الفنان أحمد زاهر، أن "ليلى" دائمًا تضعه أمام الأمر الواقع، وهي أكثر من تنفق الفلوس، مضيفًا: "قالتلي البوليس هييجي يقبض عليكم لو مدفعتوش".

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