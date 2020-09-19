مصادر: بعض موظفي أمانة النواب سيخوضون انتخابات 2020

قالت مصادر برلمانية لـ "الوطن"، إن عددا من موظفى الأمانة العامة لمجلس النواب، سيتقدمون بأوراق ترشحهم فى انتخابات مجلس النواب 2020، خلال الأيام القادمة للمنافسة على المقاعد الفردية.

وأشارت المصادر إلى أن هؤلاء الموظفين ينتمون إلى عائلات برلمانية معروفة، ويسعون إلى استعادة المقعد النيابى لعائلاتهم.

ووفقا لتعديلات قانون مجلس النواب، يعتبر هؤلاء الموظفين فى إجازة لحين الانتهاء من مراسم إعلان نتائج الانتخابات سواء للمرحلة الأولى أو الثانية.

وينص القانون، على اعتبار رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك العاملين في الجهاز الإداري للدولة أو في شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات التي تديرها الدولة أو تساهم فيها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل، في إجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم أوراق ترشحهم حتى انتهاء الانتخابات.

ويُشكل مجلس النواب من (568) عضواً، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالي عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد على 5%، وذلك كله وفق الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون.

ويكون انتخاب مجلس النواب بواقع (284) مقعداً بالنظام الفردي، و(284) مقعداً بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما.

ويجب على المرشح التقدم بحافظة مستندات تتضمن بيان السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبراته العلمية والعملية،وصحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

وبيان إذا ما كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب، وإقرار ذمة مالية له ولزوجته وأولاده القصر.

والشهادة الدراسية الحاصل عليها وشهادة تأدية الخدمة العسكرية أو يفيد بالإعفاء، وإيصال إيداع مبلغ 10 آلاف جنيه ويودع بخزانة المحكمة الابتدائية بصفة تأمين بجانب المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات.