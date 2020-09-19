الأرصاد: طقس اليوم حار رطب نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أنَّ يكون طقس اليوم حارًا رطبًا على القاهرة والوجه البحري، فيما ستشهد السواحل الشمالية طقسًا معتدلًا، وسيكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.

جاء ذلك وفق تقرير عرضه برنامج "صباح الخير يا مصر"، عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، و"on e"، حالة الطقس اليوم السبت.

كما يتوقع خبراء الأرصاد أيضًا، أنَّ يكون الطقس شديد الحرارة في شمال الصعيد وأن تكون الحرارة معتدلة، وشديد الحرارة في جنوب الصعيد، أما ليلًا، فإن الطقس سيكون لطيفًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدلًا على جنوب الصعيد، وهذا بيان بدرجات الحرارة في بعض محافظات الجمهورية:

القاهرة العظمى 36 والصغرى 24

الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 23

مرسى مطروح العظمى 29 والصغرى 22

بورسعيد العظمى 31 والصغرى 25

دمياط العظمى 31 والصغرى 25

الإسماعيلية العظمى 36 والصغرى 23

السويس العظمى 36 والصغرى 24

العريش العظمى 34 والصغرى 23

طابا العظمى 35 والصغرى 26

سانت كاترين العظمى 34 والصغرى 21

شرم الشيخ العظمى 39 والصغرى 31

الغردقة العظمى 39 والصغرى 29

الفيوم العظمى 37 والصغرى 24

بني سويف العظمى 37 والصغرى 24

المنيا العظمى 39 والصغرى 23

أسيوط العظمى 41 والصغرى 24