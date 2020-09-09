طوارئ بجنوب سيناء بعد تحذير الأرصاد من "الأمطار الرعدية"

أعلنت محافظة جنوب سيناء، اليوم، حالة الطوارئ القصوى تزامنًا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من احتمال سقوط أمطار متوسطة وقد تكون رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة بالمحافظة وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وقال اللواء نادر العشماوي، سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، إن حالة الطقس اليوم مستقرة وجميع الطرق والموانئ والمطارات مفتوحة وتعمل بشكل طبيعي حتى الآن.

وأكد السكرتير العام، أنه جرى إعلان حالة الطوارئ القصوى، بجميع المدن، تحسبًا لسقوط أمطار قد تؤدي إلى حدوث سيول، خاصة بعد تحذير هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع شديد في درجة الحرارة، ونشاط حركة الرياح، وتساقط أمطار متوسطة على بعض المناطق بالمحافظة، قد تكون رعدية.

وأوضح السكرتير العام، أنه جرى التنسيق مع جميع رؤساء المدن والتأكيد على مدى جاهزية معدات الحملة، للتحرك في حالة حدوث سيول أو أمطار قد تؤدي إلى قطع الطرق الدولية والحيوية، إضافة إلى تطهير جميع مخرات السيول.

وتابع: كما جرى تشكيل غرف عمليات فرعية بكل مدينة للتواصل مع غرفة العمليات بالمحافظة على مدار اليوم، وإخطار جميع رؤساء المدن باتخاذ كافة التدابير، واتباع الإرشادات اللازمة التي تقلل من الآثار الناجمة عن سوء أحوال الطقس خلال الفترة المقبلة.

ومن جنبه أكد العقيد أحمد فتحي عبد العال، مدير إدارة مرور جنوب سيناء، أنه جرى تكثيف الحملات والدوريات المرورية بجميع الطرق، وتفعيل الرادارات على الطريق الدولي للحد من السرعة، ونشر تحذيرات لقائدي السيارات على الطرق الدولة بضرورة توخي الحذر أثناء السفر.