فتح باب تلقي طلبات المرشحين بمحكمة شمال القاهرة لليوم الثالث

فتحت محكمة شمال القاهرة الابتدائية، في اليوم الثالث على التوالي باب تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب الجديد، والذي يستمر لمدة 7 أيام بدءا من اليوم من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً يوميًا عدا اليوم الأخير المحدد له 26 سبتمبر الجاري حيث يغلق الباب في الثانية ظهرًا.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، 29 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية، لاستقبال المرشحين لانتخابات مجلس النواب بالنظام الفردي، بينما حددت 4 محاكم لتلقى طلبات المرشحين بنظام القوائم.

وجهز المرشحون بنظام القوائم أو الفردي، المستندات المطلوبة تقديمها للجان متابعة سير الانتخابات وهي عبارة عن 17 مستندًا، منها صورة بطاقة الرقم القومي، شهادة رسمية من المحكمة الابتدائية تفيد أن المرشح مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين، وصحيفة الحالة الجنائية، وشهادة تفيد إن كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، مع بيان بالسيرة الذاتية للمترشح ويصف خبرته العلمية والعملية.

إقرار ذمة مالية للمرشح وزوجته وأولاده القصر.. أبرز الأوراق المطلوبة للمرشح

كما يقدم المرشح إقرار ذمة مالية له ولزوجته وأولاده القصر، والشهادة الدراسية الحاصل عليها، وشهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقًا للقانون، وإيصال إيداع مبلغ 3 آلاف جنيه، تودع في خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين لنظام الفردي، وإيصال إيداع بمبلغ 42 آلاف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها 42 مقعدًا، و100 ألف جنيه للقائمة المخصص لها 100 مقعد.

ويرفق المرشح ضمن أوراق ترشحه أسطوانة مدمجة تتضمن صورة ملونة واضحة لبطاقة الرقم القومي بوجهيها وشهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقًا للقانون، وتعد جميع الأوراق والمستندات المقدمة من المرشحين رسمية وفي حال ثبوت عدم صحتها يخضع المخالف إلى أحكام قانون العقوبات.