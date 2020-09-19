ضبط 1.5 كيلو جرام حشيش وهيروين بحوزة 3 عاطلين بالغربية

تمكنت مباحث مكافحة المخدرات بمنطقة وسط الدلتا بطنطا بمحافظة الغربية، اليوم السبت، من ضبط 3 عاطلين بحوزتهم 1.5 كيلو جرام من مخدري الحشيش والهيروين، بقصد الإتجار.

وتلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، إخطارًا بتمكن الإدارة العامة لمباحث مكافحة المخدرات بمنطقة وسط الدلتا بطنطا، من ضبط 3 عاطلين بحوزتهم 6 "طُرب" من مخدر الحشيش زنة 1,400 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيروين زنة 110 جرامات، ومبلغ مالي ، و3 هاتوف محمول.

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بحوزتهم للمخدرات بقصد الاتجار، وأن المبلغ المالي من متحصلات البيع، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة للتحقيق.