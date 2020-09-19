الجيزة: تطوير محور المنصورية يخدم المنطقة الأثرية والمتحف المصري

قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن أعمال تطوير محور المنصورية بطول 6.7 كيلو متر تمتد من حدود الطريق الدائري جنوباً حتى الدائري شمالاً، مروراً بشارعي الهرم وفيصل، مشيراً إلى أهمية تطوير محور المنصورية باعتباره المدخل الرئيسي السياحي للمنطقة الأثرية والمتحف المصري الكبير والممشى السياحي.

وأشار المحافظ إلى أن أعمال التطوير تتم على مرحلتين الأولى من الدائرى جنوباً حتى شارع الهرم والثانية من شارع الهرم حتى الدائرى شمالاً إضافةً إلى تطوير محور المريوطية ومدخل أبو الهول السياحى .

وأكد تخصيص 338 مليون جنيه ضمن خطة العام المالي الجاري لاستكمال تغطية ترعة المنصورية بطول 3 كيلو مترات، وذلك في الجزء الممتد من الدائري القبلي حتى التقاء المنصورية مع المريوطية "طريق سقارة".

وبتطوير محور المنصورية يصبح هناك 3 طرق تخدم المنطقة الأثرية والمتحف المصري الكبير، وهي "الهرم" و"المنصورية" و"الصحراوي"، والذي تم تطويره، وجارى تطوير شارع الهرم .

وتشمل أعمال تطوير محور المنصورية توسعة الطريق، وإزالة كافة التعديات الواقعة عليه، وإنشاء ممشى سياحي بعرض 5 أمتار وسط الطريق بالجزيرة الوسطى للطريق، مع إنشاء عدد من البازارات السياحية بالممشى السياحي، وإضافة طابع فرعوني بطول الطريق.

وبحسب المحافظ، يشمل المشروع تطوير المطلع والمنزل بالطريق الدائري على طريق المنصورية، والذى تم الانتهاء منه بتكلفة بلغت 25 مليون جنيه، فيما يساهم المنزل الجديد في تقليل الكثافة المرورية داخل محافظة الجيزة بنسبة 20%، مع تقليل كثافة الناقلات على الطريق الدائرى لمحور المنيب المتجه إلى جنوب الوادي بنسبة 30%.