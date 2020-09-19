للمرة الثالثة.. "الشرقية" تعلن تخفيضات تصل لـ50% لتقنين أراضي الدولة

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، تخفيضات وتسهيلات جديدة للمواطنين في مراكز ومدن المحافظة، بشأن المتعدين على أراضي أملاك الدولة، وذلك تشجيعًا لهم لسرعة إنهاء إجراءات تقنين أوضاعهم والدخول تحت مظلة الدولة والقانون ، حيث التقى أهالي مركزي مشتول السوق وبلبيس.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ، عدد من المواطنين، اليوم، بدار مناسبات قرية الزوامل بمركز بلبيس.

وقدم المحافظ، خلال اللقاء، تسهيلات جديدة للأهالي بالإعلان عن تخفيض 40% من قيمة الرسوم المقررة لتقنين أراضي أملاك الدولة شريطة أن يسدد المتعدي مقدم 25% من إجمالي القيمة، وكذلك تخفيض بنسبة 50% من إجمالي المبلغ لمن يسدد القيمة كاملة، وذلك لمدة أسبوع فقط، حيث تبدأ المهلة من اليوم وتنتهي الأحد 27 سبتمبر 2020م.

وقال المحافظ، إن لقاء اليوم جاء بعد ورود شكاوى من المواطنين بارتفاع قيمة تثمين أراضي وضع اليد فيما لا يتناسب مع حالتهم الاقتصادية والمعيشية، لذلك قرر تخفيض سعر المتر للمرة الثالثة على أن يتم حساب التخفيض الجديد على سعر المتر من آخر سعر تم الاتفاق عليه سابقاً سواء لمتر المباني أو الأرض الزراعية، ليأتي دور المواطن الجاد ليبادر ويقنن وضعه المخالف.

وأكد محافظ الشرقية أن ملفي التقنين والتصالح من الملفات المهمة التي تضعها المحافظة على طاولة أولوياتها لما يمثلان من أهميه قصوى للقيادة السياسية، مشيرًا إلى أن تقنين أوضاع المخالفين والمتعدين على أملاك الدولة لا يحقق الاستفادة الحالية لهم أنفسهم فحسب، بل يستفيد منه الأبناء والأحفاد دون تحملهم لأدنى أنواع المسؤولية القانونية.

وأضاف المحافظ، أن 87% من مساحة المحافظة أراضي زراعية، وهناك خدمات كثيرة يحتاجها المواطن، ولن يتم تنفيذها إلا في حالة فرض الدولة سيطرتها على أراضيها لتتمكن من تنفيذ المشروعات المهمة والأساسية والتي يحتاجها المواطنين، مثل إقامة محطات لمياه الشرب والصرف الصحي والمدارس والمستشفيات والوحدات الصحية ومشروعات الإسكان وغيرها من المشروعات الخدمية، مؤكداً أن الدولة لن تفرط في شبر من أرضها وستسعى بكل الطرق القانونية لاستردادها آجلا أو عاجلا، قائلًا: "حق الشعب ملك للشعب".