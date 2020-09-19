انتهاء أول أيام امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية في البحيرة

أنهى الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية "الدور الثاني" بمحافظة البحيرة، أول أيام امتحانات الدور الثاني لهذا العام، وبلغ عدد الطلاب 17196 للنوعيات الثلاثة، فيما بلغ عدد الطلاب المتقدمين "صناعي 11868، زراعي 3146، تجاري 2182" بنطاق المحافظة.

وأكد الدكتور محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، تنفيذ تعليمات الوزارة بالتنسيق مع المحافظة وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية المقررة للحفاظ على أمنهم وسلامتهم، والحفاظ على التباعد والحرص على ارتداء الكمامات والتأكد من استلام الطلاب لأدوات التعقيم.

وأشار إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات والقوانين المنظمة لإجراء الامتحانات، بتوفير التجهيزات وسبل الراحة للطلاب والملاحظين لأداء الامتحان بسهولة ويسر، كما تم متابعة الامتحانات لحظة بلحظة من خلال ربط غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية والغرفة الرئيسية بمديرية التربية والتعليم، لمواجهة أي مشكلة قد تحدث، وحلها فورا في مهدها.

ولم تتلق غُرف العمليات أي عقبات، وتم تأمين اللجان بالكامل بمعرفة قوات من الشرطة من خارج اللجان وفي محيطها، وانتهت جميع الامتحانات في موعدها المحدد وفقاً للجداول المعلنة، وجارِ إرسال أوراق الإجابة إلى لجان النظام والمراقبة.