قوات الأمن تفحص فيديو إلقاء مسن في مصرف مياه لضبط الجناة

قال مصدر أمني، إن مباحث المعلومات والتوثيق تفحص فيديو التنمر على مسن من قبل شابين، وهما يلقيان به داخل مصرف مملوء بالمياه وتصوير الواقعة بالفيديو بهدف السخرية منه.

وأضاف المصدر، أن أجهزة الأمن سوف تلقي القبض على الشابين عقب تحديد هويتهما، بعدما دفعا الرجل المسن في المياه ووقفا يضحكان عليه، وهو يحاول الخروج بعدما ابتلت ملابسه.

وتداول نُشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو مؤلم، يظهر اعتداء شابين على رجل عجوز، حيث قاما بدفعه داخل أحد المصارف.

ويظهر في الفيديو الذي صوره شخص آخر، رجل عجوز يقف على حافة المصرف ويتجه إليه شابان ويتأهب لهما ويمسك بطوبة، ليرد عليه أحدهما "مين اللي مزعلك يا حاج محمد"، ليرد الرجل المسن: "بيشتم يا عم".

فيقول له الشاب "خلاص احنا جايين نصالحك"، ليرمي الرجل "الطوبة"، ثم يقترب منه الشاب الآخر ويدفعه داخل المصرف.

ويظهر الفيديو سقوط العجوز داخل المصرف، وخروجه منه وملابسه مبتلة، وهو في حالة غضب شديدة، بينما وقف الشابان وهما يضحكان.