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استمرار مبادرة علاج الأمراض المزمنة بمشاركة 79 مركزاً بأسوان

كتب:

عبد الله مشالي
04:32 م | السبت 19 سبتمبر 2020
استمرار مبادرة علاج الأمراض المزمنة بمشاركة 79 مركزاً بأسوان

استمرت اليوم أعمال المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي في محافظة أسوان، تحت رعاية الدكتور إيهاب عماد حنفي، وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمود عبد العزيز، مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية.

ومن المقرر أن تستمر أعمال المبادرة الرئاسية لمدة 3 شهور، وذلك عن طريق 79 وحدة فحص ثابتة ومتحركة على مستوى مراكز محافظة أسوان المختلفة.

وتهدف المبادرة إلى الاكتشاف المبكر والمتابعة والفحص للحد من مضاعفات المرض والتقليل من وفيات الأمراض المزمنة، وتستهدف فحص جميع المواطنين فوق 40 سنة.

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