محافظ الشرقية يدشن فعاليات الكشف المبكر لـ"الاعتلال الكلوي"

دشن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، يرافقه الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم، فعاليات المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" للاكتشاف المبكر لـ"الاعتلال الكلوي"، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة وغير السارية بمحافظة الشرقية، وذلك من داخل المركز الطبي ببلبيس.

وتعمل فرق المبادرة يومياً طوال الأسبوع، علي فترتين من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة ٩ مساءً، وتستمر لمدة 100 يوم، حتي 31 ديسمبر 2020.

وأوضح الدكتور هشام مسعود أن المبادرة الرئاسية تهدف إلى الاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، ومتابعة الفحص والعلاج والحد من مضاعفات المرض، ووفيات الأمراض المزمنة، وذلك من خلال متابعة الحالة الصحية للمرضي بشكل آمن، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بأماكن تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، والتي تستهدف جميع المواطنين فوق عمر 40 سنة، والمواطنين من عمر 18 حتى 40 سنة، المسجلين على قاعدة بيانات "100 مليون صحة"، ويعانون من أمراض ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة السكر في الدم عن المعدلات الطبيعية، ويتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمستهدفين، وصرف العلاج اللازم لهم بشكل دوري مجاناً، بالإضافة إلى الكشف المبكر للاعتلال الكلوي، لدى مرضى الأمراض المزمنة، والكشف المبكر عن مرض السكري، وارتفاع ضغط الدم، وتحديد مستوي زيادة الوزن والسمنة، مع تقديم التوعية الصحية للمواطنين.

وأشار "مسعود" إلى أنه تم تحديد أماكن العمل بالمبادرة، حيث تم تخصيص عيادة ثابتة بكل إدارة صحية، بالإضافة إلي العيادات المتنقلة، كما تم توفير القوى البشرية من الأطقم الطبية والإدارية اللازمة للمبادرة، وتدريب فنيين الإحصاء على إدخال البيانات بالبرنامج، وأيضاً تم التأكيد على الرائدات الريفيات بالوحدات الصحية بتكثيف برامج التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين، ومناشدة المرضى أصحاب الأمراض المزمنة ومرضى الكلى بالتوجه إلى الوحدة الصحية، لمتابعة حالتهم الصحية، وصرف العلاج اللازم لهم، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم اليومي بأماكن تقديم الخدمة الطبية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.