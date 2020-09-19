نجاة تنتهي من تسجيل "تعظيم سلاح" لطرحها في احتفالات أكتوبر

كشف الموسيقار صلاح الشرنوبي أن الفنانة القديرة نجاة الصغيرة انتهت منذ فترة من تسجيل أغنية جديدة بعنوان تعظيم سلاح، وهي ستكون هدية خاصة منها للمصريين في احتفالات أكتوبر.

وأكد الشرنوبي، لـ"الوطن"، أنه عرض الأغنية على الفنانة الكبيرة منذ أكثر من عام، وكان من المقرر أن تُعرض وقتها، لكن تأجلت بسبب الظروف التي مررنا بها، وهي من كلمات صفوت زينهم وتوزيع محمد صلاح الشرنوبي ويحيى الموجي.

وتقول كلماتها:

تعظيم سلام لجيش بلادي

خير جنود الأرض دولا حماة الأرض

محروسة بيه دايمًا بلادي

بإيد بتبني وإيد بتحمي

وعيون بتحرس حدود بلادي

وقال الموسيقار الكبير يحيى الموجي، إن الفنانة الكبيرة نجاة الصغيرة بصحة جيدة، وهى الآن تقيم في أحد الفنادق بعد إخلاء عقار الشربتلى بالزمالك، مشدداً على أنها حزينة جداً على ذكرياتها التى تركتها فى شقتها، وتابع:" بحاول أشجعها وأقول لها إن الدولة مش هتسكت وهترمم العقار.. لكن هي قالت لي أنا قلقانة أرجع تاني للبيت والعمارة هتقع".

وأضاف "الموجى"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنها حزنت بشدة عندما تم تصويرها ومحاولة عمل حوار معها عندما كانت تغادر العقار، وتابع: "هى قالت لى كانوا عوزين يصورونى ويدخلوا فى حياتى لكن أنا هربت من كل ده ورحت على الفندق على طول".

وكشف "الموجى" أن الفنانة نجاة الصغيرة مازال صوتها جميلًا حتى الآن، وهو يعمل على إقناعها بعمل أغنية لمصر خلال الفترة المقبلة، وتابع: "صوتها ما زال جميلًا، وبحاول أقنعها إننا نعمل حاجة لمصر ونطلّع أغنية جميلة بالمناسبات فى مصر".