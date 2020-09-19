"السلام للسيسي كمل الشعب معاك" يتصدر تويتر.. ومغردون: حماك الله يا ريس

تصدّر هاشتاج "السلام للسيسي كمّل الشعب معاك"، قائمة الأكثر رواجًا عبر موقع "تويتر"، حيث عبّر الكثير من رواد السوشيال ميديا عن تأييدهم للرئيس عبدالفتاح السيسي، في ظل الإنجازات التي يقوم بها، سواء المشروعات القومية أو على الصعيد الدولي.

وشارك الآلاف في هاشتاج "السلام للسيسي كمّل الشعب معاك"، حيث قالت سلمي أحمد: "كمّل يا ريس واحنا معاك"، ونشر وليد إبراهيم صورة تخيلية لميدان طلعت حرب بالقاهرة وهو مُدمر، معلقًا: "هذه الثورة التي يحلمون بها، هذه الكرامة والعدل الذي يرغبونه".

وكتب إيهاب مجدي: "تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، كمّل سعادة الرئيس معاك قلبًا وقالبًا، حماك الله ورعاك، وحفظك من كل شر وسوء، وجعلك سندًا لكل المصريين الصادقين، المحبين بصدق لمصر الحبيية"، كما قال عصام فرحات: "البطل اللي جابه القدر، اللهم احفظ مصر وأيدها، وانصر ريسنا يا رب العالمين".

وأضاف محمد وازن: "معاك عشان بتبني للجيل القادم وتخلصنا من فساد متراكم بقاله عشرات السنين".