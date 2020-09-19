التحقيق مع موظفي مركز شباب بالقليوبية بسبب "التزويغ الجماعي"

كلف الدكتور محمود الصبروط، مدير عام الشباب والرياضة بمحافظة القليوبية، هاني حجاج، مدير إدارة التخطيط والمتابعة بالمديرية، خلال جولة تفقدية، بتكثيف المتابعة لـ12 هيئة شبابية، في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية لمراكز الشباب.

شملت الجولة إدارتي شباب طوخ وقليوب، ومراكز شباب قليوب والخرقانية وأبو الغيط وباسوس وأبو المنجا والشرقاوية والفرنوانى ودمنهور شبرا وشبرا البلد وسليم والوحدة والحرية والسماع.

وقد أسفرت المتابعة عن عدد من الملاحظات، منها أن فتح الهيئات وتواجد العاملين، والمنشآت والمرافق والملاعب بحالة جيدة من النظافة، والاهتمام بالإجراءات الاحترازية، كما تلاحظ نشاط كرة قدم فى الملعبين بمركز شباب سليم والوحدة، وتابع تدريب كاراتيه وكنغ فو وكرة قدم في مركز شباب شبرا البلد.

وفي مركز شباب الحرية والسماع، تابع بروفات عرض مسرحي، وتدريبات رفع الأثقال وكمال الأجسام، وتبين إغلاق مركز شباب الشرقاوية والفرنواني، وعدم وجود أحد من العاملين في الفترة المسائية.

وتم التأكيد على ضرورة مراجعة سجل الإيرادات والمصروفات بالخرقانية، وكذلك التنبية على جميع الهيئات بأن تفتح أبوابها، مع الاهتمام بأعمال النظافة، والتسجيل في السجلات المالية والإدارية والأنشطة المختلفة، وتفعيل لوحة الإعلانات بشروط العضوية والالتحاق وأهم قرارات مجلس الإدارة وأسماء أعضاء مجلس الإدارة والعاملين ومسئولياتهم وفترات عملهم وراحتهم الأسبوعية، واعادة توزيع العاملين المكدسين في ادارة شباب طوخ على المراكز التي بها عجز في العمالة.

وفي نهاية الجولة، أمر "الصبروط" بإحالة العاملين بالفترة المسائية بمركز شباب الشرقاوية والفرنواني إلى الشئون القانونية للتحقيق، بسبب تغيبهم عن العمل في أوقات العمل الرسمية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.