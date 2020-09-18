وائل غنيم: الإخوان نصابين من صغرهم

قال الناشط وائل غنيم، إن خوض أفراد جماعة الإخوان في الأعراض ليس خلاف سياسي، "دي قلة أدب، أنتو أصلا مش متربيين ونصابين، من وانتوا صغيرين بتتعلموا تجنيد الأطفال، وتتعملوا إزاي تكذبوا عشان محدش يكشفكوا، ناس شغالة تحت السلم وتحت الأرض".

وأضاف "غنيم"، خلال فيديو نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إذا كانت ما تقدمه جماعة الإخوان خير لأخذه الناس واستفادت منه، لكن الجماعة في تصورها أن ما تقدمه خير، في حين أنه ليس بالضرورة الناس تراه خير، وهنا يتبين أن هناك فارق في التصور.

وتابع: "أغلب العيال علاقتهم مع أهاليهم تعبانة، زي محمد علي وأهله مثلا، أو عبدالله الشريف وأهله، أو معتز مطر وأهله، وبيصلحوا علاقتهم بالفلوس، عبدالله الشريف شاري أهله مظبطهم بالفلوس".